КАРАКАС, 21 травня – . Міністр закордонних справ Аргентини Хорхе Форі і перший заступник держсекретаря США Джон Салліван вважають незаконними вибори президента у Венесуелі, йдеться в повідомленні аргентинського МЗС. Дмитро ЗнаменскийВ Венесуелі повідомили про низький рівень участі в президентських виборах

Форі і Салліван провели в неділю зустріч в Буенос-Айресі.

“Вони обидва висловилися про незаконне виборчому процесі, до якої немає довіри, організованому урядом Венесуели, яке проводить вибори без участі всіх венесуельських політичних гравців, без міжнародного і незалежного спостереження і без гарантій, необхідних для вільного, справедливого, прозорого і демократичного процесу”, — йдеться в комюніке аргентинського відомства.

У виборах у Венесуелі брали участь чотири кандидати — діючий президент Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі. Найближчим часом очікується оголошення перших результатів голосування.