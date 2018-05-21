МОСКВА, 21 травня — . США для відпрацювання своєї ПРО продовжують виробляти ракети, заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), заявив в інтерв’ю офіційній газеті Міноборони Росії “Червона зірка” начальник національного Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков. © AFP 2018 / POOL / Vincent YUРакетный обман. США не дотримуються договір про РСМД, але звинувачують в цьому Росію

“США для відпрацювання елементів системи використовують ракети-мішені, що імітують широкий спектр балістичних ракет середньої і меншої дальності, наприклад Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM та ін. Виробництво таких ракет і подальше виконання пусків з метою льотної відпрацювання цих ракет заборонені Договором про РСМД, оскільки такі кошти за своїми тактико-технічними характеристиками, насамперед по дальності польоту, відносяться до класу ракет меншої і середньої дальності”, — наводить його слова видання.

© AP Photo / Evan VucciТрамп розпорядився підготувати нові санкції проти Росії через ракетКак зазначив Рижков, такі ракети, по суті, є універсальними прискорювального засобами, які в залежності від комплектації встановлених на них головних частин можуть бути використані як балістичні ракети.

“Розробка і проведення таких випробувань ракет створюють прецедент обходу Договору про РСМД, так як ці ракети здатні доставляти зброю на дальності, що обмежуються цим договором”, — додав Рижков.

Договір РСМД забороняє сторонам мати балістичні ракети наземного базування і крилаті ракети з радіусом дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів. Росія і США періодично висувають взаємні звинувачення в порушенні договору РСМД, підписаного ще в 1987 році. Москва і Вашингтон звинувачують один одного в порушенні угоди.

© REUTERS / Jonathan ErnstЭксперт: США хочуть вийти з ДРСМД, але так, щоб “винна” була РоссияВ останні роки Москва і Вашингтон регулярно звинувачують один одного в порушенні договору про РСМД. В американському конгресі звучали заклики розробити законопроект, який прямо звинуватить Росію в порушенні цього документа і підготує грунт для виходу США з нього за тією ж схемою, за якою Вашингтон вийшов з договору по ПРО. Минулого тижня президент США Дональд Трамп доручив підготувати пропозиції щодо нових санкцій проти Росії через передбачуваного порушення Москвою ДРСМД.

Росія неодноразово заявляла, що строго дотримує свої зобов’язання за договором РСМД. При цьому глава МЗС Сергій Лавров зазначав, що у Москви є досить серйозні питання до США з приводу виконання договору самими американцями. Зокрема, у Москві вказують, що Сполучені Штати розміщують на суші — на військовій базі в Румунії, а також у Польщі — установки, здатні запускати ударні крилаті ракети типу “Томагавк”, що заборонено договором. Російська сторона також звертає увагу на те, що США розробляють ударні безпілотники, фінансують дослідження по створенню крилатої ракети наземного базування.