МОСКВА, 21 травня — . Міжнародний комітет палати громад британського парламенту оприлюднив доповідь про “російської корупції у Великобританії”, в якому закликав уряд Сполученого Королівства включити в санкційний список більше осіб, пов’язаних з владою Росії, і посилити самі обмеження. Катерина ЧесноковаВ Німеччині назвали санкції США проти Росії частиною торговельної війни

У доповіді під назвою “Московське золото: російська корупція у Великобританії”, опублікованому 21 травня, комітет стверджує, що “використання Лондона в якості бази для корумпованих активів осіб, пов’язаних з Кремлем, явно відноситься до широкомасштабної російської стратегією і має наслідки для національної безпеки” Великобританії. У зв’язку з цим парламентарії закликають уряд зробити своїм пріоритетом боротьбу з розміщенням активів особами, пов’язаних з російською владою, і посилити санкції.

“Ми закликаємо уряд накласти санкції на більшу кількість осіб, пов’язаних з Кремлем, у тому числі з використанням повноважень, описаних у законі про санкції та протидію відмиванню грошей, а також вести санкції проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини”, — йдеться в доповіді.

© AP Photo / Simon DawsonСМИ дізналися про плани Британії розширити санкції проти російського бизнесаКомитет також закликав кабмін Терези Мей ввести санкції проти російського держборгу, підкресливши, що будь-які кроки слід робити спільно з ЄС, США та іншими союзниками.

Справа Скрипаля

Відносини між Росією і Великобританією загострилися після інциденту в Солсбері, де 4 березня виявили без свідомості екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Незважаючи на відсутність доказів, Лондон звинувачує в їх отруєння Москви, Росія це категорично заперечує.

Після інциденту прем’єр-міністр Тереза Мей пообіцяла заморозити російські державні рахунки, якщо знайде докази того, що вони можуть загрожувати життю та майну британських громадян.

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