КАРАКАС, 21 травня – . Чилі не визнає підсумки виборів президента Венесуели, повідомив в неділю глава південноамериканської країни Себастьян Піньєра. © REUTERS / Marco BelloСША і Аргентина вважають вибори у Венесуелі незаконними

“Вибори у Венесуелі не відповідають мінімальним стандартам справжньої демократії. Це не чисті і законні вибори, і вони не представляють вільну і суверенну волю венесуельського народу. Чилі, як і більшість демократичних країн, не визнає ці вибори”, – написав Він у своєму мікроблозі в Twitter.

У виборах у Венесуелі брали участь чотири кандидати — діючий президент Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі. Найближчим часом очікується оголошення перших результатів голосування.