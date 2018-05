МОСКВА, 21 травня — . В Іваново-Франківській області сержант ВСУ кинув осколкову гранату в мирних жителів. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У Києві визнали, що ВСУ вбивають мирних жителів в Донбасі

Інцидент стався 20 травня в селі Лісна Тарновиця. Сержант, який знаходився вдома у відпустці, в ході конфлікту з односельцями кинув в їхній бік осколкову гранату. В результаті вибуху дев’ять осіб отримали осколкові поранення.

Докладних даних про їх стан поки немає.

Аваков у зв’язку з подією закликав командирів армійських підрозділів стежити за тим, щоб військові не брали з собою у відпустку боєприпаси. “Командири, гранати — не сувенір солдату в дорогу!” — написав міністр.

Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Лою розповів про злочини, які здійснюють службовці ВСУ в Донбасі. За словами заступника міністра, українські військові винні у вбивстві мирного населення в зоні конфлікту. Зокрема, Лою розповів про вбивство сина одного з фермерів у самопроголошеній ЛНР.