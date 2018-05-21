ВЛАДИВОСТОК, 21 травня – . “Газпромбанк” підібрав заміну екіпажу судна “Крістал Іст”, заарештованого в ОАЕ, і приморські моряки найближчим часом зможуть повернутися додому, повідомив конкурсний керуючий майном фірми. CC BY-SA 2.0 / U. S. Navy Photo by Mass Communication Specialist 1st Class Elizabeth Merriam / Екіпаж застряглого в ОАЕ танкера отримав продукти, медикаменти і паливо

Танкер “Крістал Іст” компанії-банкрута “Знахідка-Портбункер” знаходиться в ОАЕ з червня 2017 року. На судно “Газпромбанком” накладено арешт. На борту спочатку перебували семеро членів екіпажу, які не могли виїхати з-за відсутності паспортів і грошей. У грудні 2017 року екіпаж судна “Крістал Іст” повернувся в Примор’ї. Пізніше в ОАЕ їм прилетіла заміна. Новий екіпаж з минулого тижня просить допомоги з поверненням на батьківщину, так як моряки сидять на судні без палива та електрики. Також повідомлялося про борги по зарплаті. Судновласник з-за банкрутства не міг знайти зміну екіпажу. В кінці березня морякам виплатили борги.

Міжнародна федерація транспортних робітників на Далекому Сході написала т.в.о. губернатора Примор’я Андрія Тарасенка, після цього влада краю звернулися до повпред президента РФ в ДФО Юрію Трутневу і керівництву “Газпромбанку” з проханням вирішити ситуацію. Раніше судно подало сигнал SOS з-за необхідності госпіталізації кількох моряків. Влада краю повідомляли, що “Газпромбанк” та генеральне консульство Росії в Дубаї погодили з портовою владою Шарджі можливість заміни моряків.

“Газпромбанк” через крюінгову компанію знайшов заміну екіпажу, російських моряків. Тому частина екіпажу “Крістал Іст” на цьому тижні, ймовірно, зможе повернутися додому. Кілька моряків виявили бажання залишитися на судні”, — сказав співрозмовник.

За його словами, питання про продаж судна на торгах досі не вирішили.