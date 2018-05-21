Росія змогла окупувати частину території Донбасу і Криму завдяки тому, що в Україні протягом тривалого часу домінували малоросійство і радянщина.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на церемонії пам’яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”.

“Неприйнятно довгий час в гуманітарній політиці незалежної України домінували малоросійство і радянщина. У Москві для цього отруйного коктейлю придумали назву і запатентували його – “російський світ”, –підкреслив він.

Глава держави зазначив, що подібні інструменти впливу та підпорядкування інших країн в політології називають “культурним імперіалізмом”.

Те, що багатьма наївно сприймалося як звичайний культурний обмін, нехай і в основному односторонній, насправді, була артпідготовка для російської агресії. Десятиліттями, застосовуючи так звану “м’яку силу”, Росія готувала безпечні маршрути для танків. І ось саме там, де їх ідеологічні диверсанти занурилися глибше, вони і паралізували волю і опір. І саме там у нас тепер окуповані території, які треба звільняти і які ми звільнимо,– заявив Порошенко.

Крім того, український лідер зазначив, що в українців сильно змінилося громадську думку під час і після Революції гідності і внаслідок російської агресії. Саме це, за його словами, і забезпечило потужну суспільну підтримку діям нинішньої української влади в гуманітарній політиці і політиці української пам’яті.