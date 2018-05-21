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У США водій позашляховика спеціально в’їхав в будівлю ресторану

21.05.2018

В США водитель внедорожника специально въехал в здание ресторана В результаті інциденту загинула дочка водія і заступник шерифа.

У США в Північній Кароліні чоловік в’їхав в будівлю ресторану, двоє осіб загинуло. Водій позашляховика навмисно в’їхав в будівлю ресторану, заповнене людьми.

В результаті інциденту загинула дочка водія і заступник місцевого шерифа округу. Кілька людей травмовані. Підозрюваний затриманий.

Чоловік спочатку зайшов зі своєю родиною в ресторан, де офіціант посадив відвідувачів за столик біля вікна. Потім чоловік вийшов, завів машину і направив її в місце, де розташовувався столик з його родичами.

Обвинувачений чоловік – бізнесмен родом з Далласа, Північна Кароліна.

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