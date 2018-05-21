В результаті інциденту загинула дочка водія і заступник шерифа.
У США в Північній Кароліні чоловік в’їхав в будівлю ресторану, двоє осіб загинуло. Водій позашляховика навмисно в’їхав в будівлю ресторану, заповнене людьми.
В результаті інциденту загинула дочка водія і заступник місцевого шерифа округу. Кілька людей травмовані. Підозрюваний затриманий.
Чоловік спочатку зайшов зі своєю родиною в ресторан, де офіціант посадив відвідувачів за столик біля вікна. Потім чоловік вийшов, завів машину і направив її в місце, де розташовувався столик з його родичами.
Обвинувачений чоловік – бізнесмен родом з Далласа, Північна Кароліна.