В результаті інциденту загинула дочка водія і заступник шерифа.

У США в Північній Кароліні чоловік в’їхав в будівлю ресторану, двоє осіб загинуло. Водій позашляховика навмисно в’їхав в будівлю ресторану, заповнене людьми.

В результаті інциденту загинула дочка водія і заступник місцевого шерифа округу. Кілька людей травмовані. Підозрюваний затриманий.

Чоловік спочатку зайшов зі своєю родиною в ресторан, де офіціант посадив відвідувачів за столик біля вікна. Потім чоловік вийшов, завів машину і направив її в місце, де розташовувався столик з його родичами.

Обвинувачений чоловік – бізнесмен родом з Далласа, Північна Кароліна.