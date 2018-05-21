КАРАКАС, 21 травня – . Ще до оголошення офіційних результатів виборів опозиційний кандидат в президенти Венесуели Енрі Фалькон заявив, що не визнає їх. © REUTERS / Adriana LoureiroВ МВС Венесуели повідомили, що вибори пройшли без інцидентів

“Ми не визнаємо цей виборчий процес і вважаємо його незаконним. Я говорю з відповідальністю, і… завтра поїду з країни”, — написав Фалькон у своєму мікроблозі в Twitter.

За даними Фалькона, всього було 142 тисячі заяв про порушення при голосуванні та тиску на його представників.

Він зажадав проведення нових виборів. “Для нас обов’язково заявити про невиконання угод. Так як цей процес не був реальним, ми не визнаємо його і вимагаємо проведення нових виборів”, — написав Фалькон.

“Можна було провести вибори в жовтні, і ми готові брати участь… Так будується альтернатива, щоб дати відповідь венесуельців, які сьогодні страждають від голоду і хвороб”, — зазначив кандидат.

У виборах у Венесуелі брали участь чотири кандидати — діючий президент Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі.