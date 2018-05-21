КАРАКАС, 21 травня – . Вибори президента Венесуели в неділю пройшли без інцидентів, заявив міністр внутрішніх справ країни Нестор Ревероль. © REUTERS / Carlos ЈаѕѕоОппозиционный кандидат в президенти Венесуели не стане визнавати вибори

“На щастя, не було подій, про які можна шкодувати. Були зафіксовані окремі факти, але не пов’язані з виборчим процесом”, — сказав Ревероль в ТВ-зверненні.

За словами міністра, силові відомства виконали свою місію по захисту народу. “Сьогодні переміг світ”,- підкреслив глава МВС.

Ревероль сказав також, що введені на час виборів обмеження (заборона на продаж алкоголю і проведення зборів) будуть діяти до вечора понеділка. Офіційних результатів поки що немає, вони очікуються найближчим часом.