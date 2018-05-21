Повінь – зміна системи

Menu
Close

У МВС Венесуели повідомили, що вибори пройшли без інцидентів

21.05.2018

КАРАКАС, 21 травня – . Вибори президента Венесуели в неділю пройшли без інцидентів, заявив міністр внутрішніх справ країни Нестор Ревероль.Кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон после голосования на избирательном участке во время президентских выборов в Баркисимето, Венесуэла. 20 мая 2018© REUTERS / Carlos ЈаѕѕоОппозиционный кандидат в президенти Венесуели не стане визнавати вибори

“На щастя, не було подій, про які можна шкодувати. Були зафіксовані окремі факти, але не пов’язані з виборчим процесом”, — сказав Ревероль в ТВ-зверненні.

За словами міністра, силові відомства виконали свою місію по захисту народу. “Сьогодні переміг світ”,- підкреслив глава МВС.

Ревероль сказав також, що введені на час виборів обмеження (заборона на продаж алкоголю і проведення зборів) будуть діяти до вечора понеділка. Офіційних результатів поки що немає, вони очікуються найближчим часом.

Читайте також:   У ЄС закликали НАТО і Росію прийти до менш дестабілізуючої політиці
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *