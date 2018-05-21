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Мадуро лідирує на виборах президента Венесуели

21.05.2018

КАРАКАС, 21 травня – . Ніколас Мадуро лідирує на виборах президента Венесуели, що відбулися в неділю, свідчать перші дані Національної виборчої ради.Венесуэльские граждане проверяют списки избирателей на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018© REUTERS / Adriana LoureiroВ МВС Венесуели повідомили, що вибори пройшли без інцидентів

Мадуро набирає 5,8 мільйона голосів. За його основного противника Енрі Фалькона проголосували 1,8 мільйона громадян.

За кандидата Хав’єра Бертуччі проголосували 925 тисяч осіб, а за Рейнальдо Кихаду – всього 34,6 тисячі осіб.

“Результати носять незворотний характер”, — заявила в телеефірі голова НІК Тібісай Лусена. Вже опрацьовано понад 92% бюлетенів. У виборах взяли участь 46% зареєстрованих виборців.

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