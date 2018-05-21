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Посол Росії розповів, чого варто чекати після перемоги Мадуро на виборах у Венесуелі

21.05.2018

КАРАКАС, 21 травня – . Перемога Ніколаса Мадуро на виборах президента Венесуели означає подальший розвиток відносин з Росією, вважає російський посол у цій країні Володимир Заемский.Венесуэльские граждане проверяют списки избирателей на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018© REUTERS / Adriana LoureiroВ МВС Венесуели повідомили, що вибори пройшли без інцидентів

“Він (Мадуро) буде продовжувати курс на розвиток відносин з нашою країною, в цьому немає ніяких сумнівів. Для нього слова про стратегічне партнерство – не порожній звук. Тому потрібно очікувати, що збережеться інтерес і націленість венесуельської сторони на розвиток, розширення і диверсифікацію відносин із нашою країною”, — сказав Заемский РІА Новости після оголошення перших результатів виборів.

За попередніми даними Національної виборчої ради Венесуели, Мадуро перемагає на виборах, набираючи понад 5,8 мільйона голосів виборців.

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