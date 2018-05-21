Профспілки організували страйк п’яти мільйонів французів.

У Франції 22 травня скасують до 20% авіарейсів до трьох найбільших аеропортах через страйк держслужбовців. Головне управління цивільної авіації республіки звернулося до авіаперевізників з проханням скоротити польотну програму з аеропортів Парижа, Ліона, Марселя.

У зв’язку з цим відомство рекомендувало пасажирам заздалегідь зв’язуватися з авіакомпаніями для того, щоб уточнити статус рейсу. Страйк пройде за призовом семи найбільших французьких профспілок.

Згідно з даними організаторів, у вівторок на всій території Франції пройдуть понад 100 зборів і маніфестацій практично у всіх департаментах країни.

Очікується, що в акції візьмуть участь понад 5 мільйонів французів, які виступають проти цілого пропонованих урядом заходів.

Крім аеропортів, страйк торкнеться роботу лікарень, освітніх установ, дитячих садків та правоохоронних структур Франції.

Майбутній страйк держслужбовців стане третьою за рахунком за рік перебування при владі президента Франції Еммануеля Макрона.