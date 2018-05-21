МОСКВА, 21 травня — . Незважаючи на те, що ядерна зброя приносить величезні збитки і страждання, воно дозволяє зберігати конфлікти між країнами в обмежених масштабах, що говорить про певну “користь” ядерних бомб. До такого висновку прийшов журналіст австрійського видання Contra Magazin Марко Майєр. © РИА Новини / Прес-служба президента УкраиныСекретарь РНБО України назвав відмову Києва від ядерної зброї помилкою

“Якщо б у Росії і Китаю не було ядерних бомб, то американці разом зі своїми союзниками давно б напали”, — пояснює автор. Без ядерних бомб Індія і Пакистан вже давно б один одного знищили, а Ізраїль б без цієї зброї більше не існував.

У цьому сенсі гасло “ядерну зброю для всіх” має звучати на всій Землі, вважає автор матеріалу, підкреслюючи, що війни між країнами стали б малоймовірними.

Раніше представник ООН з питань роззброєння Ізумі Накамитсу заявила, що загроза використання ядерної зброї у світі зростає, тоді як важливі міжнародні угоди в області колективної безпеки руйнуються. “Ця загроза, яка турбує все людство, залишиться до тих пір, поки в національних арсеналах буде існувати ядерну зброю”, — сказала вона.

Накамитсу зазначила, що якщо не продовжити переговори щодо контролю над озброєнням та роззброєнням, світ незабаром залишиться без перевірених обмежувачів по створенню і застосуванню ядерних арсеналів.