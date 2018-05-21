КАРАКАС, 21 травня – . Президент Венесуели Ніколас Мадуро, переобраний на цей пост у неділю, звинуватив свого суперника Енрі Фалькона в неповазі до народу країни. © REUTERS / Adriana LoureiroВ МВС Венесуели повідомили, що вибори пройшли без інцидентів

Раніше Фалькон заявив, що не визнає підсумки виборів і вимагає проведення нового голосування.

“Такого ніколи не бачили, щоб кандидат не визнавав результати до моменту, коли їх оголосили … Треба поважати народ Венесуели”, — заявив Мадуро після своєї перемоги. Поруч з президентським палацом Мірафлорес в Каракасі зібралися прихильники Мадуро, до яких він звернувся з промовою.

За даними Національної виборчої ради країни, Мадуро отримав понад 5,8 мільйона голосів (близько 68%). Фалькон набрав понад 1,8 мільйона голосів. Всього у виборах взяли участь трохи більше 46% виборців.