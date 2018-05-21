МОСКВА, 21 травня — . Уряд Угорщини ухвалив меморандум про захист угорців в українському Закарпатті, документ розісланий країнам — членам НАТО і генсекові організації Єнса Столтенберга, повідомляє агентство MTI. СтрингерЦыганские погроми на Україні: радикали труять всіх, хто на них не схожий

Документ пропонує вивести українські національні меншини, пов’язані з країнами — членами НАТО, з-під дії прийнятих Києвом дискримінаційних законів.

Напруженість у відносинах між Україною та Угорщиною виникла на тлі дискусій про українському законі про освіту, який серед іншого сильно скорочує можливість навчання на інших мовах.

В урядах деяких країн, зокрема Угорщини та Румунії, заявили, що цей закон порушує права нацменшин на Україні. У Москві також вважають, що закон про освіту порушує конституцію та міжнародні зобов’язання Києва. Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт ініціює перегляд угоди про асоціацію України з Євросоюзом із-за цього документа.