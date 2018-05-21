КАРАКАС, 21 травня — . Дані про перемогу Ніколаса Мадуро на минулих в неділю виборах президента Венесуели означають, що венесуельці обрали шлях спадкоємності курсу на будівництво боліваріанського соціалізму. Мадуро набрав майже 68% голосів, серйозно обігнавши інших трьох кандидатів (колишнього губернатора штату Лара Енрі Фалькона, колишнього пастора Хав’єра Бертуччі інженера Рейнальдо Кихаду). Сергій ГунеевПосол Росії розповів, чого варто чекати після перемоги Мадуро на виборах

Ці вибори були примітні тим, що найбільше опозиційне об’єднання країни “Круглий стіл демократичної єдності” прийняло рішення не виставляти свою кандидатуру і закликав громадян не брати участь у голосуванні. Противники Мадуро вважають, що перенесення виборів до кінця року на травень порушує демократичну процедуру волевиявлення.

У підсумку багато противники чинної влади просто не пішли голосувати. Прихильники ж Мадуро на дільниці прийшли, хоча великих черг на них не спостерігалося.

Тиша на вулицях і ділянках

© REUTERS / Adriana LoureiroВ МВС Венесуели повідомили, що вибори пройшли без инцидентовКорреспондент відвідав дві виборчі дільниці – в опозиційно налаштованому районі Барута столиці країни і в більш простому районі Сан-Хосе-де-Котіса. В обох випадках побачити великі черги не вдалося. На ділянках знаходилось у середньому не більше 10 виборців. Число національних гвардійців, що охороняють ділянки, було набагато більше, ніж тих, хто прийшов голосувати громадян.

Сам Каракас у неділю справляв дуже спокійне враження. Машин було дуже мало, людей на вулицях теж. У місцях можливого початку заворушень була сконцентрована поліція і гвардія. Традиційно протести раніше починалися в районі автомагістралі імені Франсіско Фахардо, тому на всьому її протязі можна було побачити співробітників сил правопорядку.

Фірма з вивчення громадської думки Meganalisis повідомила, що рівень неучасті громадян у виборах досяг 82,68%. За останніми даними компанії, всього проголосували близько 3,6 мільйона осіб з 20,7 мільйона, які мають право голосу. Однак ця інформація не підтверджується офіційними виборчими владою, сообщившими про участь більше 46% що мають право голосу на виборах. У 2006 році явка на президентських виборах склала 74%, в 2012 — 80,05%, в 2013 – 79%.

Проблеми з економікою та сусідами

© REUTERS / Carlos ЈаѕѕоОппозиционный кандидат в президенти Венесуели не стане визнавати выборыМадуро залишається при владі до 2025 року і перед ним стоїть дуже складне завдання витягнути економіку країни з того тяжкого становища, в якому вона опинилась зараз. Мадуро вже пообіцяв людям, що прямо з 20 травня розпочнеться розвиток країни і покращення становища громадян.

До виборів Венесуела підійшла в жалюгідному з точки зору економіки стані. У нещодавній доповіді МВФ повідомив, що економіка країни зменшиться на 15% в 2018 році на додаток до сукупного скорочення на 35% в 2014-2017 роках. За прогнозом фонду, інфляція в поточному році досягне 13000%. У травні курс долара на “чорному” ринку Венесуели вперше подолав позначку в 700 тисяч боліварів при тому, що розмір мінімальної гарантованої зарплати з усіма виплатами становить 2,55 мільйона боліварів.

В умовах гіперінфляції і падіння ВВП Мадуро доведеться шукати шляхи вирішення цих проблем. В першу чергу президенту доведеться щось робити з доларом, стосовно якого з 2003 року діють сильні обмеження. Курс долара на “чорному” ринку в рази відрізняється від офіційного, і вирішити цю проблему як-небудь інакше, крім лібералізації, на думку економістів, не можна.

Збереження Мадуро на посаді президента фактично гарантує продовження хороших відносин з Росією. Посол Росії в Венесуелі Володимир Заемский вважає, що ніяких сумнівів в продовженні курсу на розвиток відносин з Москвою немає. “Для нього (Мадуро) слова про стратегічне партнерство – не порожній звук. Тому потрібно очікувати, що збережеться інтерес і націленість венесуельської сторони на розвиток, розширення і диверсифікацію відносин із нашою країною”, — сказав Заемский .

Наступником призначив Мадуро сам “команданте” Уго Чавес ще в грудні 2012 року перед від’їздом до Гавани на хірургічну операцію, після якої він так і не виправився. Перший великий державний пост, а саме посаду голови Національної асамблеї Венесуели, Мадуро, який народився в 1962 році, отримав у 43 роки. Потім він працював на посаді голови МЗС, і тільки в жовтні 2012 року став віце-президентом Венесуели, з якого вже перейшов у ранг в. о. глави держави.

© РИА Новини / Дмитро ЗнаменскийВ Венесуелі повідомили про низький рівень участі в президентських выборахВыборы у Венесуелі вже зіткнулися з проблемою визнання їх результатів. Незважаючи на заяви Мадуро, що його хвилює тільки визнання з боку народу країни, очевидно, що міжнародна ізоляція не стоїть у числі пріоритетів його уряду в разі переобрання. США вустами віце-президента Майка Пенси назвали їх “обманом і ганьбою”, а майже половина з 34 учасників недавнього “Саміту Америк” вважають їх нелегітимними. У їх числі — Аргентина, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Мексика, Панама, Перу. Країни “Групи Ліми” теж назвали вибори нелегітимними і зажадали перенести їх на осінь.

Мадуро розцінив переобрання на пост глави держави на шестирічний період як “народну перемогу”. “Ми перемогли нокаутом”, — заявив він. Він зажадав від опозиції визнати результати виборів і запропонував Фальконе і іншим суперникам з виборів “провести зустріч і разом працювати на благо Венесуели”.

На думку опозиційних політологів, низька явка ставить під сумнів підтримку Мадуро і його уряду з боку більшості населення країни. Непримиренна опозиція з великою часткою ймовірності поставить під сумнів достовірність даних НІК числі про виборців, які взяли участь у голосуванні, та використовує низьку явку як підтвердження “нелегітимність” переобрання Мадуро на президентський пост. Таку ж позицію займуть США і їх союзники. Нові американські санкції відносно Венесуели неминучі, вважають місцеві спостерігачі.