ТОКІО, 21 травня — . Задимлення на борту авіалайнера Boeing-767 японської авіакомпанії ANA зажадало евакуації всіх пасажирів у міжнародному аеропорту Наріта недалеко від Токіо, повідомили японські ЗМІ. Олексій МальгавкоСамолет “Уральських авіаліній” екстрено сів у Єкатеринбурзі

Інцидент стався в понеділок перед вильотом літака в Гонконг рейсом №809 з 137 пасажирами на борту. Щонайменше чотири людини відчули нездужання, але допомога лікарів не знадобилася.

Причина задимлення поки не встановлена. Як повідомляє телеканал NHK, не виключено, що в салон літака міг потрапити дим від масла хвостового двигуна. Міністерство транспорту Японії не має даних про займання на борту авіалайнера.