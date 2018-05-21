Прийде час, коли українських депутатів та чиновників судитимуть за те, що вони крали державні гроші під час війни.

Таку думку в інтерв’ю виданню «ГОРДОН» висловив захисник донецького аеропорту і голова Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Микола Міньо.

«Наші народні депутати і чиновники в реальності бідні люди. Гроші, які вони “заробили”, вони не втримають. Прийде інше покоління, і у них взагалі нічого не залишиться. Вони так і не зрозуміли: гроші можна заробити завжди, за честь і славу заробляють роками, а втрачають через хвилину. Можна увійти в історію, роблячи життя людей краще, побудувати процвітаючу державу, а можна і вляпатися. І вся наша влада вляпалася в історію як мародери. Але прийдуть люди, які захищали і захищають досі кров’ю і здоров’ям свою країну, і буде військовий трибунал над мародерами, які під час війни ніяк не нажеруться», – сказав Міньо.

Від заявив, що українські військові завжди будуть захищати Україну.

«Заради дітей, які писали нам листи, малювали малюнки, збирали копійки, щоб відправити на передову. Пам’ятаю, тоді найбільша радість була отримати від маленького українця малюнок з вдячністю за те, що ми їх захищаємо. Діти обіцяли добре вчитися, вирости, стати захисниками України. Тому російська влада, ні наші мародери ніколи не переможуть», – сказав Міньо.

Він додав, що у військових немає ілюзій щодо перспектив розвитку країни.

«Ми бачимо, що творять політики, які закони приймають. Думаєте, ми не розуміємо, чому в Україні не ввели військовий стан? Та тому, що управління країною тоді перейшла б до військових, а всіх цих мародерів просто розстріляли б. І влада провела таку хитру політичну гру з гібридною війною. Все це сильно обурює бійців. Але я їм кажу, що ми захищали країну і будемо захищати. Коли йде війна, ми не маємо права розхитувати державу зсередини. Якщо тут шатанем, влада цієї не буде, але і України вже не буде. Путін і його агенти тільки того й чекають. Не дочекаються», – резюмував Міньо.