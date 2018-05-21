Паркан з колючого дроту планують звести на кордоні Чорногорії з Албанією.
Керівник прикордонної служби Чорногорії Воїслав Драгович заявив, що влада задумалася про перспективу будівництва паркану з колючого дроту на кордоні з Албанією.
Причиною став черговий наплив біженців.
Драгович повідомив, що керівництво Албанії всупереч домовленостям не приймає назад біженців, яким відмовили в отриманні притулку в Чорногорії.
Повідомляється, що біженці з Близького Сходу і Північної Африки намагаються через Албанію та Чорногорію потрапити до Хорватії, яка є членом Євросоюзу.