Паркан з колючого дроту планують звести на кордоні Чорногорії з Албанією.

Керівник прикордонної служби Чорногорії Воїслав Драгович заявив, що влада задумалася про перспективу будівництва паркану з колючого дроту на кордоні з Албанією.

Причиною став черговий наплив біженців.

Драгович повідомив, що керівництво Албанії всупереч домовленостям не приймає назад біженців, яким відмовили в отриманні притулку в Чорногорії.

Повідомляється, що біженці з Близького Сходу і Північної Африки намагаються через Албанію та Чорногорію потрапити до Хорватії, яка є членом Євросоюзу.