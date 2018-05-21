Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Європі може з’явитися стіна для захисту від біженців

21.05.2018

В Европе может появиться стена для защиты от беженцев Паркан з колючого дроту планують звести на кордоні Чорногорії з Албанією.

Керівник прикордонної служби Чорногорії Воїслав Драгович заявив, що влада задумалася про перспективу будівництва паркану з колючого дроту на кордоні з Албанією.

Причиною став черговий наплив біженців.

Драгович повідомив, що керівництво Албанії всупереч домовленостям не приймає назад біженців, яким відмовили в отриманні притулку в Чорногорії.

Повідомляється, що біженці з Близького Сходу і Північної Африки намагаються через Албанію та Чорногорію потрапити до Хорватії, яка є членом Євросоюзу.

Читайте також:   У Кремлі анонсували зустріч Путіна, Роухани і Ердогана
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *