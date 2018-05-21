Надіям росіян, що чекав від нового складу уряду прориву, розвитку країни збутися, судячи з усього, не судилося. Але ще гірше те, що деякі призначення підтверджують сумні здогади — влада і гроші в країні передаються всередині корпорації вищих чиновників від батьків до дітей, ніби у нас станове суспільство.

Красномовним прикладом такого стану речей стало призначення міністром сільського господарства Дмитра Патрушева, сина голови Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Їдкі коментарі в мережі з цього приводу боляче читати. «Соціальні ліфти в Росії: якщо твій тато — друг Путіна, то бути тобі міністром. Навіть якщо ти нічого не знаєш і не вмієш», — пише один.

«Відмінні новини з феодальної Росії. Міністром сільського господарства Дмитро Патрушев. Він ні дня не працював на селі, зате він син секретаря Радбезу Миколи Патрушева. Селян почали передавати у спадок першими», — додає інший.

Сам новоиспеченый міністр сповнений серйозності. Першим ділом він пообіцяв забезпечити Росії продовольчу безпеку. Почути таке від сина голови Радбезу цілком логічно. Крім того, Патрушев-молодший має намір підвищити економічну ефективність у сільському господарстві, наростити експорт продукції і розвинути аграрну науку.

Правда, мова йде зовсім не про депресивної галузі, яку треба рятувати. Ще в 2016 році, після відповідного продэмбарго, обсяг експорту сільгосппродукції перевищив надходження від продажу за кордон російського зброї. Складається враження, що перспективний сегмент економіки вирішили поставити під додатковий контроль.

Реакція тих, хто працює на землі, відповідна. «Блін, я тепер із-за минулого Ткачова козу проспорив. Був упевнений, що залишиться, але що Дмитро Патрушев прийшов собі козу не шкода!» — намагається іронізувати, фермер-сыровар Олег Сирота. Раніше він хвалив Ткачова за розумну роботу на міністерській посаді в інтересах вітчизняного виробника.

Дійсно, якщо Ткачов був успішним бізнесменом, агрохолдинг його батька — найбільший в країні, то Він-молодший до сільського господарства відношення ніякого не має. Посаду голови правління державного Россельхозбанка, яку він обіймав вісім останніх років, — це не стільки про аграрний сектор, скільки про бюджетні гроші.

Послужний список Дмитра Патрушева буквально волає про те, що він «державний муж». Закінчив Державний університет управління, Дипломатичну академію МЗС і Академію ФСБ. Крім Россельхозбанка обіймав високі посади в державному ВТБ і «Газпромі». Про те, що Патрушев-молодший став акціонером газової монополії, «Форбс» повідомляв окремою новиною.

Його рідний брат — Олексій Патрушев, судячи з відкритими джерелами, теж подає надії. Закінчив Академію ФСБ, трудився в промисловому відділі спецслужби, став радником глави «Роснафти» Ігоря Сєчіна, головою ради директорів «ЦентрКаспнефтегаза» — спільного підприємства «Газпрому» і «Лукойлу», членом правління ПАТ «Газпром нафта».

«Екс-глава ФСБ не раз згадував, що вважає себе і своїх товаришів по службі „новими дворянами“, — пише журналіст Сергій Єжов у своєму розслідуванні, присвяченому Дмитру Патрушеву. — І це не тільки голі слова: в підтвердження у нього папірець і є. У 2007 році глава Російського імператорського дому Романових велика княгиня Марія Володимирівна дарувала йому дворянський титул». Привілейований статус поширюється і на дітей Патрушева, стверджує видання «Співрозмовник».

На жаль, справа не у формальному статусі, а в тому, що багато вищі держслужбовці, здається, готові передавати владу і власність у спадок. Можливо, їхні діти дійсно непогані професіонали, однак для соціально-політичного здоров’я навряд чи такі призначення по спорідненості зіграють позитивну роль. Особливо, коли таких дітей стає все більше.

«Нові дворяни» приватизують держава

Брати Патрушевы, на жаль, не єдиний приклад. Чималого галасу свого часу наробило призначення сина екс-глави адміністрації президента Сергія Іванова головою державної алмазодобувної компанії «АЛРОСА». Він приїхав в Якутію після роботи в «Газпромі», «Согаз» і Ощадбанку. Про те, до чого призводять подібні призначення, «СП» писала після аварії на копальні «Світ», що належить «АЛРОСІ».

Серед інших талановитих дітей вищих держслужбовців називають гендиректора АТ «Російський експортний центр» Петра Фрадкова, члена правління ВТБ Дениса Бортнікова, віце-президента «Ростелекома» Володимира Кирієнко, президента ПАТ «Об’єднана авиастороительная корпорація» Олексія Рогозіна та ін. Про їх кар’єрах писав РБК. Як бачимо, всі вони воліють стояти біля керма високоприбуткових корпорацій, найчастіше пов’язаних з державними грошима.

І все це відбувається далеко не найбагатшій країні, де 20 млн осіб мають доходи нижче прожиткового мінімуму і населення продовжує бідніти. А якщо згадати в яких розкішних будинках живуть багато державні службовці, на яких приватних літаках і яхтах переміщуються часом члени уряду, на які пенсії претендують і як прагнуть підняти пенсійний вік для всіх інших, подібні преференції дітям держчиновників виглядають просто аморально.

На думку головного редактора порталу ФОРУМ. мск Анатолія Баранова, порівняння зі своїми попередниками радянського періоду нинішні керівники просто не витримують.

— У діючій армії, за прикладом станового суспільства в імперії Романових, дітей еліти не спостерігається. Навіть генеральські сини все більше по комерційній частині… А можливість захищати цей становий порядок надана дітям «простих» громадян. З відповідним змістом та умовами існування. Це у Сталіна один син загинув на війні, а інший всю ту війну пройшов «від дзвінка про дзвінка».

Очевидно, ні до чого хорошого все це привести не може, а невдоволення владою, від якої чекали змін на краще, продовжить рости.