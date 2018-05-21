КАРАКАС, 21 травня – . Президент Венесуели Ніколас Мадуро, який виграв у неділю вибори глави держави, закликав своїх супротивників до діалогу. © REUTERS / Carlos Garcia RawlinsВенесуэла вибрала шлях спадкоємності влади

“Я запрошую кандидатів, які брали участь у виборах, і їх політичні команди, до процесу примирення та національного діалогу”, — заявив Мадуро на зустрічі зі своїми прихильниками поруч з палацом Мірафлорес.

За даними Національної виборчої ради країни, Мадуро отримав понад 5,8 мільйона голосів (близько 68%). Енрі Фалькон набрав понад 1,8 мільйона голосів. Кандидат Хав’єр Бертуччі отримав 925 тисяч голосів, а Рейнальдо Кихада – близько 34,6 тисячі. Всього у виборах взяли участь трохи більше 46% виборців.

Мадуро заявив, що іноземні держави повинні перестати дестабілізувати ситуацію у Венесуелі. “Досить вже атак і погроз дестабілізувати Венесуели. Дестабілізувати Венесуели – це злочин”, — сказав венесуельський президент.