МОСКВА, 21 травня — , Ігор Гашков. З-за розриву США ядерної угоди з Іраном данська компанія Maersk Tankers, німецька Allianz і французький нафтовий гігант Total готові відмовитися від багатомільярдних контрактів і згорнути роботу в країні до листопада 2018 року. Місце європейців, швидше за все, займуть китайці. У Брюсселі хотіли б чинити опір Вашингтону, але бояться санкцій.

З такими друзями, як Трамп, вороги не потрібні

Вихід США з договору з Іраном викликав обурення в політичному класі Євросоюзу. Голова ради ЄС Дональд Туск виступив з найбільш різкою критикою Вашингтона, коли-небудь звучала з Брюсселя.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийПредседатель Європейської ради Дональд Туск на саміті ЄС у Брюсселі. 22 березня 2018 © РИА Новини / Олексій ВитвицкийПредседатель Європейської ради Дональд Туск на саміті ЄС у Брюсселі. 22 березня 2018

“Після цих рішень президента Трампа задаєшся питанням: з такими друзями потрібні вороги? Але, чесно кажучи, Європі варто подякувати його: тепер ми позбулися ілюзій. Трамп допоміг нам зрозуміти: коли потрібна простягнута рука, краще доторкнутися до кінчиків власних пальців”, — заявив Туск.

© AFP 2018 / Jim WatsonМакрон заявив, що США і Франція мають намір стримувати ИранПо його словами, Білий дім систематично надходить з ЄС “капризно”, змушуючи переосмислювати зовнішньополітичний курс. “Європа повинна зробити все від неї залежне, щоб зберегти трансатлантичні відносини, але одночасно необхідно опрацьовувати і варіанти абсолютно самостійних дій”, — попередив політик.

Глава Євроради — не перший лідер ЄС, заговоривший з Білим домом на підвищених тонах. Раніше президент Франції Еммануель Макрон зазначив “небажання терпіти чужу владу і тим більше тиранію над собою”, канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала, що Вашингтон більше не буде захищати ЄС”, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав екстериторіальні санкції “неприйнятними”, а міністр економіки тієї ж країни Брюно Ле Мер пообіцяв США відповідні заходи.

Обурення європейців пояснюється ймовірною втратою перспективного іранського ринку. Після укладення ядерної угоди в 2015 році компанії з ЄС міцно влаштувалися в таких сферах місцевої економіки, як машинобудування, авіаперевезення і нафтовидобуток. Тепер європейським фірмам доведеться вибирати між правом інвестувати в Іран і успішністю свого бізнесу у США. Не викликає сумніву, що практично всі виберуть друге.

Європа віддає іранський ринок Китаю

© AP Photo / Vahid SalemiЭксперт розповів як вплине на Іран вихід США з ядерною сделкиНесмотря на різку риторику країн Євросоюзу, ніщо не свідчить про готовність піти на конфлікт з Вашингтоном. В останні десятиліття США закуповують в Європі набагато більше, ніж поставляють туди. Зовнішньоторговельний дисбаланс досяг вже 146 мільярдів доларів. Залежність європейців від американського експорту робить їх надзвичайно поступливими.

Так, у 2017 році, після введення США чергового пакету антиросійських санкцій, які зачепили інтереси європейських компаній, зайнятих у проекті трубопроводу “Північний потік — 2”, європейські лідери теж обурювалися. Однак далі різких заяв глави МЗС Німеччини Зігмара Габріеля, канцлера Австрії Крістіана Керна і голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера справа не пішла.

© AFP 2018 / StrПредседатель КНР Сі Цзіньпін і президент Ірану Хасан Роухани під час зустрічі у Тегерані, 23 січня 2016 © AFP 2018 / StrПредседатель КНР Сі Цзіньпін і президент Ірану Хасан Роухани під час зустрічі у Тегерані, 23 січня 2016

Цього разу, швидше за все, повториться той же сценарій. Виграшна стратегія для ЄС не проглядається. Так що європейці повністю поступляться з іранського питання, віддавши ринок ісламської республіки китайцям. Готовність взяти в розробку частку французької Total в родовищі Південний Парс вже висловила китайська нафтова компанія CNPC.

“З 1979 року Іран живе під санкціями США, і весь цей час Китай нарощує економічний присутність у країні. Пекін ніколи не погоджувався з санкционными заходами і вів свою гру. В результаті товарообіг досяг 50 мільярдів доларів, і після відходу європейців позиції китайського бізнесу тільки посиляться”, — прокоментував старший науковий співробітник Центру вивчення країн Близького і Середнього Сходу Інституту сходознавства РАН Володимир Сажин.

Пекін, пояснив експерт, набагато менше залежить від Вашингтона, ніж Брюссель. “Китай дуже великий. Там, звичайно, знайдуться компанії, які злякаються американського тиску. Але таких, кому загрози Білого дому байдужі, хто не оперує на ринку США, напевно, більше”, — вважає Сажин.

Чудовий американський світ

© РИА Новини / Володимир АстапковичИран попередив США про наслідки у разі відмови від ядерної сделкиВ Ірані вкрай обурені тим, що відбувається. Тегеран виконав усі зобов’язання з ядерної угоді, що підтверджують експерти МАГАТЕ.

Член вченої ради іранського Науково-дослідного центру міжнародних відносин, політолог Мані Мехраби зазначає, що Європа несе збитки через однополярної системи світобудови, створеної Вашингтоном. Крім економічних і політичних причин, важливий і психологічний аспект: США звикли діяти з позиції сили.

© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский малюнок в Тегерані © AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский малюнок в Тегерані

“Починаючи з 1940-х років зовнішня політика Вашингтона ґрунтується на принципі зверхності влади, і на цій основі Білий дім отримує від інших країн привілеї та вигоди. Нинішній світовий порядок визначається США таким чином, що тільки Вашингтон виступає гарантом торгових, фінансових і військових організацій у сфері міжнародних відносин”, — розповів Мехраби в інтерв’ю Sputnik. Білий дім перетворюється в інстанцію, вирішальну, торгувати європейцям з Іраном чи ні.

У Європи є вибір, але поле для маневру обмежений. На думку іншого іранського політолога Абдуллаха Мехрабана, експерта з європейським країнам Науково-дослідного центру Faratab, після розриву угоди “відносини Європи і Сполучених Штатів перейшли в дуже складну фазу”. “На даному етапі не варто розраховувати, що європейці з легкістю зможуть відвернутися від США. Особливо Західна Європа, яка тісно пов’язана з США політичними, економічними і навіть культурними зобов’язаннями”, — резюмує Мехрабан.