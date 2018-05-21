МОСКВА, 21 травня — . Росія арабською молоддю сприймається більш надійним союзником, ніж США. Про це свідчать дані щорічного опитування Аrab Youth Survey.

Респондентів попросили назвати потрібного союзника на зовнішньополітичній арені. Росія зайняла четверте місце і виявилася єдиною неарабської країною в топ-5.

© 2018 Arab Youth SurveyРезультаты соціологічного опитування щодо країнах-союзниках, проведеного організацією Arab Youth Survey © 2018 Arab Youth SurveyРезультаты соціологічного опитування щодо країнах-союзниках, проведеного організацією Arab Youth Survey

США вперше з 2012 року не увійшли в п’ятірку держав, яким симпатизує арабська молодь: в 2018-м у рейтингу передбачуваних союзників вони посіли лише 11-е місце.

Крім того, все більше арабів (57% респондентів) бачать у США ворога. У 2012-му про неприйняття Вашингтона заявляли лише 32% опитаних.

© 2018 Arab Youth SurveyРезультаты соціологічного опитування про ставлення арабської молоді до США, проведеного організацією Arab Youth Survey © 2018 Arab Youth SurveyРезультаты соціологічного опитування про ставлення арабської молоді до США, проведеного організацією Arab Youth Survey

США втрачають позиції

© РИА Новини / Михайло КлиментьевПутин приручає Близький ВостокДо арабо-ізраїльської війни 1973 року Москва грала важливу роль на Близькому Сході, але перестала бути провідним гравцем у регіоні після розпаду Радянського Союзу, пише газета Arabian Виѕіпеѕѕ.

Відзначається, що XXI століття знову змінив розклад сил у регіоні: США втратили лідерство під час президентства Обами, в той час як російські позиції тільки посилювалися.

Результати опитування показали, що молоді араби розцінюють Росію як сильну стабільну державу і надійного партнера. В останні роки багато арабські союзники США розгортаються до Москви, пише Arabian Виѕіпеѕѕ.

© AP Photo / Hassan АммагНочь “Томагавків”: США нанесли черговий “символічний удар по СирииИздание підкреслює, що араби ставлять Вашингтону в докір нездатність забезпечити палестино-ізраїльський мирний договір. Москва ж, навпаки, зіграла значну роль в сирійському врегулювання.

У квітні 2018-го Близький Схід знову розчарувався в США. Завдавши ракетні удари по Сирії, Вашингтон зосередився на невеликій групі пов’язаних з хімічною зброєю цілей. Зайва обережність лише підкреслив слабкість наддержави, пише газета.

Авторитетний лідер і “забавний хуліган”

© РИА Новини / Сергій ГунеевКороль полетів. Чому Росія займе місце США на Близькому ВостокеОдним з важливих чинників розташування арабської молоді до Росії стала фігура її президента. Arabian Виѕіпеѕѕ відзначає, що Володимир Путін представляється респондентам сильним, рішучим та авторитетним лідером. Трампа, навпаки, розглядають як “забавного хулігана” з расистськими нахилами.

Резюмуючи, газета підкреслює, що різке зростання антиісламських настроїв у США також не додає Вашингтону симпатій. Москва, навпаки, завжди пропагувала “помірний” іслам і боротьбу з тероризмом, нагадує автор статті.