Лідер партії “Братство” Дмитро Корчинський закликав зробити з Кримського моста шибеницю, чим дав привід російським журналістам в черговий раз написати про сплеск “нацизму в Україні”.

Так, у своєму відеозверненні громадський діяч закликав: “Цей міст — це їх тріумфальна арка, а має стати — їх шибеницею… Всі, хто сидять в цих машинах, і кожен виконроб, і кожен, хто фінансував, і кожен олігарх, і кожен кримський чиновник — всі повинні висіти на цьому мосту”

При цьому він дорікнув українців, які нібито не вирішуються на диверсії.

“Ми не вчинили з вами жодної диверсії в глиб території. Це претензія не тільки СБУ та ЗСУ, але всім нам. Я буду відчувати сором, коли мої онуки спитають: “Дідусь”, а чому ти не зробив жодної диверсії в глиб території ворога?”. Я буду відчувати сором і казати: “Я бігав десь там з автоматом”. А вони запитають: “Чому ти бігав з автоматом? Чому не було жодної диверсії, чому цей міст був побудований безкровно?”. І я не буду знати, що відповісти… І всі ми так будемо робити”, — заявив Корчинський.

Це заяву відразу ж розтиражували російські пропагандистські ЗМІ та видання терористів на Донбасі. У цих матеріалах Корчинський представлений як “нацист”.