Місцева влада Фінляндії спрощують працевлаштування іноземних громадян, у тому числі – українців.

Так, в Південній Фінляндії – однієї з шести губерній країни вирішили відмовитися від практики пріоритетного заповнення вакансій громадянами Фінляндії або країн Європейської Економічної Зони.

Таке рішення ухвалене із-за дефіциту кадрів в умовах зростання державної економіки.

«До останнього часу діяло правило, згідно з яким привілеї при заповненні вакансій отримували фіни і громадяни ЄС. Тепер багато сфер діяльності відчувають дефіцит робочих рук. У Південній Фінляндії, приміром, вже не дивляться в паспорт, коли шукають працівників в області інформаційних технологій, будівництва або ресторанного бізнесу.» — пише видання.

У той же час центральна влада Фінляндії поки з побоюванням дивляться на спроби послаблення міграційних правил.

Так, міністр праці Фінляндії Ярі Ліндстрем заявив, що уряд не відмовиться від окремого розгляду потреби в працівниках з третіх країн.