В результаті інциденту постраждали люди.

У токійському міжнародному аеропорту Наріта пасажирський літак Boeing 767 японської авіакомпанії Japan Airlines загорівся на зльоті. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Всі 137 пасажирів лайнера, що прямував у Гонконг, були екстрено евакуйовані з заповненого димом салону. Троє отримали отруєння продуктами горіння, їм надається допомога.

За попередніми даними, у літака загорівся допоміжний блок живлення, розташований в хвостовій частині.

Boeing 767 був введений в експлуатацію в 1982 році, літак проводиться і в даний час. Він вміщує до 375 пасажирів. Судно розвиває крейсерську швидкість до 851 км/год, максимальна дальність польоту складає до 12200 кілометрів.

Всього за всю історію Boeing 767 було втрачено 15 літаків цього типу, в катастрофах загинув 851 чоловік.