Шантажі, надумані історії, і фінансові махінації. Після світової кризи, який мав початок у 2008 році, багато будівельні компанії просто зникли і фактично розчинилися в повітрі, пише Антикор.

Численна кількість об’єктів «завмерли» ще на початковому етапі, що в кожному місті додалося кілька недобудов, а підприємства збанкрутували. Вижили, напевно, тільки ті, що працювали пліч-о-пліч на загальний результат, бо лише коли всі сторони хочуть побачити будинок, в який вклали чималі кошти, можна про щось говорити.

Далі ми розповімо про об’єкт, на який витрачено дуже багато часу, фінансових вкладень і зусиль, але все ж він не побачив світ. Правда, останнє стало можливим стараннями шахраїв — Ледюка Сергія і Леоніда Головко, вони разом з членами своєї сім’ї, використовуючи всі можливі методи, серед яких чимало брудних схем та угод, збільшили вартість будівництва до неможливою і захмарною.

До кризи 2008 році «Укрбудінвест» повинен був будувати по вул .. Кам’янецької 17 житловий комплекс. В рамках кримінальної справи стали відомі наступні цифри. Так, саме Леонід Головко та члени його сім’ї та родини отримали:

за купівлю корпоративних прав підприємства — 1410250 млн. Грн .;

з купівлі-продажу старої квартири в 40м кВ — 2525000 млн. Грн .;

за договір заміни старого будинку, який сам напередодні ж і купив за 100 тис. Грн, а згодом продав підприємству з доплатою за 7 млн .;

отримав 713000 грн за асфальт на орендованій землі, який був покладений 10 років назад і при будівництві в процесі був зруйнований;

І це ще далеко не весь перелік. Крім того, по більшості власників, які продавали старі (аварійні) квартири, особисто Головко Леонід отримав методом шантажу та обману людей близько 500 тис. грн.

Про це свідчать ряд зібраних документів і матеріалів для справи.

Також, отримані документи від державної фіскальної служби про викриття і нахабному ухилення від податків. Адже, як стало відомо, ні сам Головко, ні хто-небудь інший з членів його сім’ї не сплатили державі податок на прибуток з фізичних осіб. А за певний термін він складає, лише уявіть — 2.5 млн. Грн. Таким чином, держава, а це значить, і прості громадяни не тільки недоотримали, але і втратили значну суму грошей.

Якщо скласти всі ці кошти воєдино, на поверхню спливає величезна сума — 11648250 млн. грн. отримала сім’я Головко!

Це ж скільки коштувала 1 сотка підприємству ще врахувати, що іншим власникам старих (аварійних) квартир підприємство «Укрбудінвест» сплатило 5.178.000 ?! І ці факти також підтверджуються документами копіями договорів купівлі-продажу. Провівши нехитрі математичні розрахунки, бачимо, що підприємство витратило понад 420 тис. грн. (!) за сотку землі. А ще, якщо врахувати курс долара з 5, який діяв у 2008 році — волосся стає дибки. Адже в жодній європейській столиці, не кажучи вже про периферійних містах, такої вартості просто не існує.

І наостанок, Головко і його спільник (родич Ледюк), крім того, що отримали 11648250 грн., Ще й захотіли шантажних шляхом укласти інвестиційний договір на майбутнє будівництво якого вартість складає 1400000 млн грн, а сьогодні знахабніли вже до того, що мовляв, цю суму 14.01.08 посадові особи «Укрбудінвест» зняли і аж ніяк не витратили на інвестиції в будівництво, і ніби як не збиралися будувати.



Це так стверджували шахраї і так звані аферисти пайовики. Але можна, чи з огляду на вже разоблаченые схеми і обмани, довіряти їх словами? Питання, швидше, риторичне.

Всі вище викладені факти щодо Головка Л. і членів його сім’ї, доводи свідків, та необхідних документів, передані в правоохоронні органи.

Руслан Якушев

11 мільйонів в кишеню Головко та його родини або як будівництво стає «золотою жилою»? оновлено: Травень 21, 2018 автором: Redactor