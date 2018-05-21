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11 мільйонів в кишеню Головко та його родини або як будівництво стає «золотою жилою»?

21.05.2018

Шантажі, надумані історії, і фінансові махінації. Після світової кризи, який мав початок у 2008 році, багато будівельні компанії просто зникли і фактично розчинилися в повітрі, пише Антикор.

Численна кількість об’єктів «завмерли» ще на початковому етапі, що в кожному місті додалося кілька недобудов, а підприємства збанкрутували. Вижили, напевно, тільки ті, що працювали пліч-о-пліч на загальний результат, бо лише коли всі сторони хочуть побачити будинок, в який вклали чималі кошти, можна про щось говорити.

Далі ми розповімо про об’єкт, на який витрачено дуже багато часу, фінансових вкладень і зусиль, але все ж він не побачив світ. Правда, останнє стало можливим стараннями шахраїв — Ледюка Сергія і Леоніда Головко, вони разом з членами своєї сім’ї, використовуючи всі можливі методи, серед яких чимало брудних схем та угод, збільшили вартість будівництва до неможливою і захмарною.

До кризи 2008 році «Укрбудінвест» повинен був будувати по вул .. Кам’янецької 17 житловий комплекс. В рамках кримінальної справи стали відомі наступні цифри. Так, саме Леонід Головко та члени його сім’ї та родини отримали:

за купівлю корпоративних прав підприємства — 1410250 млн. Грн .;

з купівлі-продажу старої квартири в 40м кВ — 2525000 млн. Грн .;

за договір заміни старого будинку, який сам напередодні ж і купив за 100 тис. Грн, а згодом продав підприємству з доплатою за 7 млн .;

отримав 713000 грн за асфальт на орендованій землі, який був покладений 10 років назад і при будівництві в процесі був зруйнований;

І це ще далеко не весь перелік. Крім того, по більшості власників, які продавали старі (аварійні) квартири, особисто Головко Леонід отримав методом шантажу та обману людей близько 500 тис. грн.

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Про це свідчать ряд зібраних документів і матеріалів для справи.

Також, отримані документи від державної фіскальної служби про викриття і нахабному ухилення від податків. Адже, як стало відомо, ні сам Головко, ні хто-небудь інший з членів його сім’ї не сплатили державі податок на прибуток з фізичних осіб. А за певний термін він складає, лише уявіть — 2.5 млн. Грн. Таким чином, держава, а це значить, і прості громадяни не тільки недоотримали, але і втратили значну суму грошей.

Якщо скласти всі ці кошти воєдино, на поверхню спливає величезна сума — 11648250 млн. грн. отримала сім’я Головко!

Це ж скільки коштувала 1 сотка підприємству ще врахувати, що іншим власникам старих (аварійних) квартир підприємство «Укрбудінвест» сплатило 5.178.000 ?! І ці факти також підтверджуються документами копіями договорів купівлі-продажу. Провівши нехитрі математичні розрахунки, бачимо, що підприємство витратило понад 420 тис. грн. (!) за сотку землі. А ще, якщо врахувати курс долара з 5, який діяв у 2008 році — волосся стає дибки. Адже в жодній європейській столиці, не кажучи вже про периферійних містах, такої вартості просто не існує.

І наостанок, Головко і його спільник (родич Ледюк), крім того, що отримали 11648250 грн., Ще й захотіли шантажних шляхом укласти інвестиційний договір на майбутнє будівництво якого вартість складає 1400000 млн грн, а сьогодні знахабніли вже до того, що мовляв, цю суму 14.01.08 посадові особи «Укрбудінвест» зняли і аж ніяк не витратили на інвестиції в будівництво, і ніби як не збиралися будувати.


Це так стверджували шахраї і так звані аферисти пайовики. Але можна, чи з огляду на вже разоблаченые схеми і обмани, довіряти їх словами? Питання, швидше, риторичне.

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Всі вище викладені факти щодо Головка Л. і членів його сім’ї, доводи свідків, та необхідних документів, передані в правоохоронні органи.

Руслан Якушев

11 мільйонів в кишеню Головко та його родини або як будівництво стає «золотою жилою»? оновлено: Травень 21, 2018 автором: Redactor

 

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