На наближеного до президента України Петру Порошенку записана фотогалерея в Москві, приміщення якої займає 1500 квадратних метрів. Оформлену на один з офшорів Порошенко фотогалерею виявив журналіст-розслідувач Олександр Дубинський.

За його словами, номінальним директором галереї виявився співвласник компанії «Амур-Волга» Самат Гильметдинов. Він є топ-менеджером холдингу, куди входить ряд підприємств, можливо пов’язаних з українським президентом.

«На першому поверсі одного з бізнес-центрів, з 2011 року працює Галерея класичної фотографії. Вона спеціалізується на ретро-фото. Проводить виставки для цінителів ч/б-кадрів, зустрічі, фуршети, тощо. Такі штуки рідко бувають прибутковими. Ось і ТОВ «Савва-галерея» щороку отримує маленькі, але збитки — приблизно в 10 тисяч рублів. Завжди цікаво подивитися, хто ж спонсорує творчих особистостей. Так от, в даному випадку, це, раптово, однокласник Петра Порошенко та заступник директора фабрики «Рошен» Сергій Зайцев», – повідомив Дубинський.

За його даними, заступник директора фабрики є власником компанії «Призма», яка значиться власником приміщення, де розташована галерея.

Дубинський припускає, що Гильметдинов є номінальним главою галереї і ставлеником Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Порошенко має відношення до будівництва Кримського моста, запустити 15 травня.