НЬЮ-ДЕЛІ, 21 травня — . Однією з центральних тем, які можуть бути підняті в ході запланованої на понеділок у Сочі зустрічі лідерів РФ і Індії Володимира Путіна і Нарендри Моді, стануть можливі наслідки антиросійських санкцій США для відносин Москви і Нью-Делі, вважає віце-президент Дослідницького фонду Observer Наддан Унникрішнан.

© РИА Новини / Сергій ГунеевМежгосударственные відносини Росії і ИндииКак повідомив раніше індійський МЗС, 21 травня Моді і Путін візьмуть участь у неформальному саміті в Сочі, який дасть їм можливість обмінятися думками з питань міжнародного порядку в широкій і довгостроковій перспективі з метою подальшого зміцнення особливо привілейованого стратегічного партнерства”. Очікується, що лідери двох країн також обговорять пріоритети свого національного розвитку і питання двосторонніх відносин, інформували в дипведомстве Індії.

“Я позитивно оцінюю візит прем’єр-міністра Моді в Сочі для зустрічі з президентом Путіним. На мій погляд, ця зустріч допоможе виробити більш глибоке взаєморозуміння між двома лідерами, а отже, і між двома країнами про ті виклики, з якими ми стикаємося сьогодні, а також про сферах, де ми могли б налагодити співпрацю”, — заявив Унникрішнан.

Аналітик вважає, що на майбутніх переговорах сторони обговорять, перш за все, ситуацію у світі в цілому, а також ті докорінні перетворення, які відбуваються у світлі формування нового багатополярного світу.

“Епоха однополярного світу на чолі зі Сполученими Штатами закінчилася, і зараз ми переживаємо перехідний період, коли новий світопорядок ще не сформувався. Це важкий період, протягом якого наші країни стикаються з різними викликами. Це один з моментів, які, я впевнений, лідери Індії та Росії захочуть обговорити”, — поділився співрозмовник агентства.

Серед ключових тем, які, на думку експерта, увійдуть до порядку денного майбутніх переговорів Путіна і Моді: ситуація на Близькому Сході і в Афганістані, російсько-американські відносини, а також їх можливий вплив на відносини Москви і Нью-Делі. “Зокрема, в контексті нових санкцій, які недавно були анонсовані адміністрацією США”, — зазначив Унникрішнан.

“Я впевнений, що це питання буде широко обговорюватися — ймовірно, не в контексті конкретних рішень, але в цілях досягнення взаєморозуміння щодо того, як двом країнам продовжувати співпрацю, в тому числі в областях, де США можуть ввести санкції (щодо РФ)”, — додав віце-президент Observer.