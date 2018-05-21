ТОКІО, 21 травня — . Міністерство у справах національного об’єднання не має інформації про те, що КНДР нібито вимагала від південнокорейських журналістів заплатити по 10 тисяч доларів за поїздку на демонтаж ядерного полігону в Пхунгери, повідомили по телефону в цьому відомстві.

© РИА Новини / Раміль СитдиковЮжная Корея демонтує гучномовці для пропаганди проти КНДРРанее деякі ЗМІ повідомили, що Пхеньян зажадав по 10 тисяч доларів з журналістів Південної Кореї для відвідування полігону.

“Ми вперше чуємо про це”, — сказала представник міністерства, яка побажала не називати її імені. За її словами, є повідомлення про те, що така сума була затребувана з іноземних, але не корейських журналістів.

У міністерстві підтвердили, що Північна Корея поки не приймає списку журналістів з Південної Кореї, які повинні поїхати на освітлення на місці робіт по демонтажу закривається полігону. Ніяких причин з боку КНДР також названо не було.

© РИА Новини / Раміль СитдиковЮжная Корея виступила за продовження консультацій з КНДРВместе з тим, за повідомленнями південнокорейських ЗМІ, група журналістів Південної Кореї відправляються в Китай, щоб бути готовими звідти прибути в КНДР.

Обіцянку закрити полігон в Пхунгери “за непотрібністю” дав у квітні на саміті з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном керівник КНДР Кім Чен Ин. Однак після початку американо-південнокорейських військових навчань, які розглядаються в Пхеньяні як “репетиція” війни на Корейському півострові, КНДР скасувала зустріч на рівні міністрів з реалізації домовленостей саміту, пригрозила відмовитися від зустрічі Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом і тепер відмовляється приймати список журналістів з Південної Кореї, яких збиралася запросити на полігон.