МОСКВА, 21 травня — . Ідентифіковані останки 20 загиблих в результаті авіакатастрофи на Кубі, повідомив на прес-конференції в неділю глава інституту судової медицини Серхіо Рабель. © AP Photo / Ramon ЕѕріпоѕаНа Кубі серед загиблих в катастрофі Boeing були 20 священиків

“На даний момент упізнані тіла 20 осіб”, — наводить слова Рабеля видання La Jornada en Linea. Він додав, що за попередніми даними “розслідування буде завершено приблизно через місяць”.

У п’ятницю, 18 травня, Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака було 110 осіб, включаючи членів екіпажу, 107 людей загинули, три жінки перебувають у лікарні в критичному стані.

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