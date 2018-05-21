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На Кубі ідентифікували останки 20 загиблих в авіакатастрофі

21.05.2018

МОСКВА, 21 травня — . Ідентифіковані останки 20 загиблих в результаті авіакатастрофи на Кубі, повідомив на прес-конференції в неділю глава інституту судової медицини Серхіо Рабель. Поисковые работы на месте падения самолета на Кубе. 18.05.2018© AP Photo / Ramon ЕѕріпоѕаНа Кубі серед загиблих в катастрофі Boeing були 20 священиків

“На даний момент упізнані тіла 20 осіб”, — наводить слова Рабеля видання La Jornada en Linea. Він додав, що за попередніми даними “розслідування буде завершено приблизно через місяць”.

У п’ятницю, 18 травня, Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака було 110 осіб, включаючи членів екіпажу, 107 людей загинули, три жінки перебувають у лікарні в критичному стані.

Крушение самолёта на Кубе© , ИнфографикаКрушение літака на Кубі

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