МОСКВА, 21 травня — . Два іноземних альпіністів загинули при спробі сходження на гору Еверест в Непалі, пише місцева газета Himalayan Times. © AFP 2018 / Roberto SchmidtАльпинист з Башкирії загинув при підкоренні гори Еверест

Представник базового табору повідомив, що загиблими є 36-річний альпініст із Японії Нобукадзу Курики і 63-річний македонець Георгій Петков. Їх тіла були виявлені на підготовчих стоянках.

Македонська альпініст помер від серцевого нападу, причини смерті його японського колеги уточнюються.

Курики кілька разів безуспішно намагався підкорити найвищу гору світу. У 2012 році при спробі вирішального штурму він втратив дев’ять пальців в результаті обмороження, зазначає газета.

Гора Еверест розташована в Гімалаях і є найвищою вершиною землі. Його висота становить 8848 метрів над рівнем моря.