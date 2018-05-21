БАНГКОК, 21 травня – . Прем’єр-міністр Таїланду генерал Прают Чан-Оча в червні відвідає країни Євросоюзу вперше після відновлення діалогу з ЄС в грудні минулого року, повідомляє в понеділок інтернет-версія газети Nation з посиланням на МЗС країни.

© РИА Новини / Ірина КалашниковаЕС планує відновити переговори про зону вільної торгівлі з ТаиландомЗаявление про майбутню поїздку прем’єра зробив у неділю міністр закордонних справ Таїланду Дон Праматвинай, повідомляє видання.

Міністр повідомив, що поїздка голови таїландського кабміну в Європу, мала відбутися у травні, однак із-за неспівпадання розкладів лідерів ЄС з початковим планом поїздки була перенесена на червень, повідомляє видання. Передбачається, що в ході поїздки прем’єр відвідає штаб-квартиру ЄС в Брюсселі, а також завдасть візити у Францію, Італію і Великобританію.

Євросоюз припинив діалог з Таїландом у травні 2014 року, відразу після військового перевороту, в результаті якого в країні прийшов до влади військовий уряд на чолі з генералом Праютом Чан-Оча. У грудні 2017 року, у зв’язку з заявою уряду Таїланду про проведення перших з моменту перевороту парламентських виборів не пізніше лютого 2019 року, діалог між Брюсселем і Бангкоком був відновлений.

У Таїланду і Євросоюзу, які здійснюють масштабну взаємну торгівлю та інвестиційне співробітництво, є кілька невирішених питань, пов’язаних, насамперед, з поставками морепродуктів з Таїланду. Євросоюз обмежив імпорт таїландських морепродуктів з-за використання в таїландському рибальстві праці гастарбайтерів із сусідніх країн на довгострокових контрактах з оплатою, значно відстає від встановленого в Таїланді мінімального денного заробітку. У документах Євросоюзу таїландська рибна промисловість прямо звинувачується у використанні рабської праці на риболовних суднах, що не мають офіційної реєстрації. В останні роки Таїланд заявляв про виконання вимог ЄС щодо наведення порядку в риболовецькій галузі, незважаючи на значне зниження доходу від експорту морепродуктів. Крім того, Євросоюз неодноразово висловлював свою стурбованість у зв’язку з міжнародною контрабандою людей, в якій територія Таїланду використовується як транзитна зона.