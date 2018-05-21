У Хабаровському краї вимушену жорстку посадку здійснив приватний вертоліт, в результаті чого від серцевого нападу загинув колишній генерал ФСБ. Про це повідомляє МНС Росії.

«Під час жорсткої посадки повітряне судно загорілося. Люди встигли евакуюватися до того, як вертоліт загорівся. По дорозі до поруч стоїть мисливського будиночка, в кілометрі від місця пригоди, у одного чоловіка стався серцевий напад, в результаті чого він помер», — сказано в повідомленні.

Відомо, що двоє людей, що залишилися в живих, в даний момент вже доставлені в найближчу лікарню.

Крім того, як повідомили в місцевій адміністрації, помер від серцевого нападу пасажир вертольота був колишнім начальником управління ФСБ Росії.

«Помер від серцевого нападу після жорсткої посадки вертольота був генерал-полковником ФСБ Росії 1946 року народження, після працював в компанії «Сибур». Прилетів в Приамур’ї з Москви. Також на борту був підприємець з Хабаровського краю, у нього серйозна травма хребта», — уточнили в адміністрації.