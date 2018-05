ДОНЕЦЬК, 21 травня — . Українські силовики ведуть масований обстріл підконтрольної самопроголошеної Донецької народній республіці Горлівки, поранений мирний житель, заявили в понеділок в адміністрації Микитівського району міста. CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the магсһИнформация про танковому настанні ВСУ в ДНР не підтвердилася

“Обстріл йде. Найбільш інтенсивний на Гольма, в селищах Гагаріна та Комарова. Люди в підвалах. По вулиці Шашурина, 11 є поранений, 1980 року народження”, — сказала представник адміністрації.

За її словами, обстріл почався близько 04.00 і досі триває з невеликими періодами щодо затишшя.

Підконтрольна ДНР Горлівка розташована біля лінії зіткнення, в 40 кілометрах на північ від Донецька, і регулярно піддається обстрілу. В місті проживають близько 250 тисяч осіб. У Горлівці розташовані машинобудівний завод і хімзавод “Стирол”, який зупинив роботу з початком бойових дій в Донбасі.

