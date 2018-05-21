МОСКВА, 21 травня — . Дивно бачити в букеті, подарований президентом РФ Володимиром Путіним канцлеру ФРН Ангелі Меркель, щось більше, ніж елемент загальноприйнятого етикету, який часто використовується при зустрічах і переговорах, заявив заступник голови Асоціації російських дипломатів, посол РФ в Саудівській Аравії в 2000-2005 роках Андрій Бакланов.

© РИА Новини / Сергій ГунеевBild назвав букет для Меркель від Путіна оскорблениемРанее німецький таблоїд Bild опублікував статтю, автор якої вважала “певним сигналом” жест Путіна, подарував квіти Меркель під час зустрічі в Сочі в минулу п’ятницю. На думку журналіста, в серйозних політичних колах не заведено дарувати квіти при зустрічі, прийнято обходитися рукостисканням.

“За вимогами етикету, коли відбувається зустріч з жінкою — індивідуально або коли вона приїжджає в складі делегації, — їй дарують квіти при відвідуванні. Це настільки елементарна вимога, що, як правило, це ніде особливо не підкреслюється, не тиражується, і фотографії не публікуються. Це само собою зрозуміле, найпростіший елемент загальноприйнятого етикету, і це настільки банальна річ, що навіть не обговорюється. Тому виникає ілюзія, що цим користуються досить рідко. Ні, цим користуються досить часто”, — сказав Бакланов.

За словами дипломата, подібна публікація – свідоцтво “некомпетентності” журналістів і “підвищеного ступеня злостивості”.

“Це незнання основ дипломатичного етикету, це некомпетентна стаття, яка зайвий раз свідчить про те, з ким ми маємо справу. Двадцять років тому таку публікацію жоден редактор не пропустив”, — підкреслив Бакланів.

Путін у п’ятницю провів переговори з Меркель в Сочі. За словами президента, розмова вийшла змістовною і своєчасним. Канцлер ФРН, у свою чергу, заявила, що підтримувати хороші відносини з Росією входить в стратегічні інтереси Німеччини.