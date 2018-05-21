МОСКВА, 21 травня — . Не варто чекати великих соціальних протестів у Венесуелі за підсумками президентських виборів, опозиція занадто роздроблена, а населення розділилося в своїх настроях, заявив Декан факультету соціальних і економічних наук РАНХиГС Олександр Чичин, коментуючи перемогу президента країни Ніколаса Мадуро в минулу неділю. © AP Photo / Ariana CubillosВенесуэла вибрала шлях спадкоємності влади

За даними Національної виборчої ради Венесуели, на виборах у неділю Ніколас Мадуро отримав понад 5,8 мільйона голосів (близько 68%). Енрі Фалькон набрав понад 1,8 мільйона голосів. Кандидат Хав’єр Бертуччі отримав 925 тисяч голосів, а Рейнальдо Кихада — близько 34,6 тисячі. Всього у виборах взяли участь трохи більше 46% виборців.

“Не буде ніяких сплесків. Тому що опозиція абсолютно роздроблена, на щастя для Мадуро, не є згуртованою. Населення в такому ж стані, половина “за”, половина “проти”. Так що не варто чекати якихось різких маніфестацій, проявів протесту. Зараз Мадуро скаже, що це все абсолютно об’єктивно. Зрозуміло, що світ підсумків виборів не визнає”, — сказав Олександр Чичин.

© AP Photo / Ariana CubillosАргентина звинуватила владу Венесуели в “імітації виборів”На думку експерта. Ніколас Мадуро приступить до створення нової конституції, яка наділить його великими повноваженнями. Якщо буде прийнята якась виразна економічна політика”, ситуація зможе стабілізуватися, зазначив Чичин. Головна мета зараз – врегулювати питання з експортом нафти, головною статтею доходів країни, впевнений експерт.

“Проблема з продажем нафти – ось що може загострити ситуацію. 96 % усієї виручки Венесуела отримує саме за рахунок нафти. Якщо вдасться вийти з цієї ситуації, крім раціоналізації цих мізерних продовольчих запасів серед бідноти, то все виправиться. Якщо Мадуро обмежиться політичною риторикою, то нічого хорошого чекати не варто. Але це не буде завтра”, — попередив Чичин.

Питання також в тому, наскільки венесуельці звиклися з поточним станом справ, додав експерт. Втім, люди зазвичай адаптуються до будь-якої ситуації, якщо їх зарядити на якісь цілі, як це робить Мадуро”, звинувачуючи у всьому підступи зовнішніх ворогів і внутрішньої опозиції, вважає Чичин. У такому разі населення задовольняється тим мінімумом, який у них є.