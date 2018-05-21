МОСКВА, 21 травня — . Британський парламент критикує уряд за нездатність позбутися репутації “пральні для кримінальних капіталів”, і Лондон готовий нашкодити собі, лише б відбитися від внутрішніх звинувачень, вважає голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов. © РИА Новини / Наталія СеливерстоваВ Держдумі оцінили заклик британських колег боротися з нечесним капіталом

Міжнародний комітет палати громад британського парламенту опублікував доповідь про “російської корупції у Великобританії”, в якому закликав уряд країни, ввести санкції проти більшого числа осіб, пов’язаних владними структурами РФ, а також порушують права людини, та посилити їх. У доповіді під назвою “Московське золото: російська корупція у Великобританії”, опублікованому 21 травня, комітет зазначає, що “використання Лондона в якості бази для корумпованих активів осіб, пов’язаних з Кремлем, явно відноситься до широкомасштабної російської стратегії та має наслідки для національної безпеки” Великобританії.

Як зазначив Косачов в Facebook, це доповідь – “перш за все, відповідь на зростаючі звинувачення на адресу Лондона в тому, що той роздмухав істерію навколо справи Скрипаля, закликав до солідарності союзників, а сам при цьому цілком комфортно приймає капітали та їх власників з Росії”. Тому автори доповіді покаянно визнають, що Британія роками не вживала достатніх заходів, щоб зупинити потік “брудних грошей” з Росії. “Але тепер, звичайно ж, все буде інакше, бо російські гроші – ні багато, ні мало — мають наслідки для національної безпеки”, — додав він.

© РИА Новини / Алекс МакнотонЭксперт: у Великобританії шукають привід “підібратися” до російським деньгамНа парламентських слуханнях на цю тему ще в березні учасники досить скептично оцінили готовність уряду боротися з іноземними “брудними грошима”, заявляючи про те, що за останні 20 з гаком років сюди були закачані сотні мільярдів доларів, вони – в системі, інвестовані, і ніхто не поспішає їх звідти витягати, сказав Косачов. “Причому мова йде про різних країнах, до яких у Лондона традиційно виникають претензії з приводу сумнівного походження йдуть звідти грошей”, пояснив сенатор.

“Кампанія по боротьбі з іноземними грошима, побудована на бажанні Британії поправити свою репутацію пральні для кримінальних капіталів, може, втім, завдати їй шкоди як державі з комфортними умовами для бізнесу. Бо під роздачу може потрапити і цілком легальні капітали та інвестиції — просто тому, що комусь не сподобається країна їх походження”, — вважає правник.

На думку Косачова, Лондон може втратити більше, ніж виграти. “Однак зрозуміло, що зараз політика тяжіє над економікою, і британські власті перейшли в режим Трампа”: готові шкодити самі собі, лише б відбитися від внутрішніх звинувачень”, — уклав він.

© ИнфографикаВведение санкцій проти Росії і відповідні кроки