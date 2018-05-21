Нова успішна, за словами влади, реформа – на цей раз в освіті – стала справжньою мукою для українців і прекрасною можливістю для нових корупційних схем.

Згідно з новими правилами, першокласників розподіляють до школи виключно за пропискою. Потрапити в гарну школу в іншому районі або в сусідньому селі майже неможливо. Потрібно виграти лотерею серед інших бажаючих, якщо в школі мрії залишаться вільні місця, або дати хабар.

Місія нездійсненна

У цьому році в Україні 400 тисяч першокласників сядуть за парти. Для Аліси, мами Данила, ця реформа перекреслила можливість потрапити не тільки в кращу школу, а й взагалі в школу в тому районі Києва, де вони знімають квартиру. Щоб віддати сина в найближчу школу, їй треба офіційно орендувати квартиру, тобто скласти договір оренди у нотаріуса. Господарі квартири на такі умови не готові, так як їм доведеться в такому випадку кожен місяць виплачувати державі 20% податку за здавання квартири в оренду.

З цієї ситуації є два виходи. Перший – переїхати, другий – заплатити кілька тисяч гривень тим, хто готовий тимчасово прописати у своїй квартирі. Єдина умова – квартира повинна бути розташована в зоні обслуговування обраної школи. Подібних оголошень в інтернеті тьма.

Чи Реально отримати липову реєстрацію

Журналісти спробували з’ясувати, де можна купити фейковую реєстрацію. Для таких, як Валерій, який готовий оформити липову реєстрацію, нові правила прийому до школи першокласників – золота жила. За його словами, зараз справжній бум на такі послуги. За 3 200 гривень дитина отримує формальну реєстрацію на 6 місяців по необхідному адресою і право вступити у вибрану школу в обхід нового закону.

У батьків першокласника Єгора інша проблема. Їх старший син ходить в школу недалеко від будинку. Але оскільки вони живуть на території садового поселення, їх молодшого сина-майбутнього першокласника можуть зарахувати лише в школу на відстані 11 кілометрів від дому. Це 40 хвилин пішки в одну сторону. Найближчим навчальний заклад Єгор може потрапити лише за умови, що залишаться вільні місця після зарахування дітей за пропискою.

Замість здібностей – прописка

У ще одній школі в передмісті справжній бум. Так, гімназія може вмістити 150 учнів, а заяв вже більше 250. Раніше в цю школу набирали першокласників за конкурсом, тобто зараховували дітей, які готові були успішно засвоїти поглиблене вивчення іноземних мов. Тепер тестувати дітей суворо заборонено, а на зміну здібностям прийшов принцип територіального розподілу.

Однак не всі діти можуть встигати за програмою спеціалізованої гімназії, а багатьом така програма зовсім не потрібна. Вони хотіли б відвідувати не спеціалізовану, а загальноосвітню школу. В гімназії не знають, як бути з першокласниками, які потраплять в гімназію, але навчальну програму не осилять. І такі ситуації в Україні будуть виникати сотнями.

Щоб ваша дитина потрапила в школу не в вашому районі, доведеться або переїжджати, або довіритися лотереї. Саме так будуть визначати тих, хто зможе потрапити в школу не з реєстрації, якщо в ній раптом залишаться вільні місця. А це в переповнених столичних школах дуже малоймовірно.