Росія має намір задіяти комплекси радіоелектронної боротьби, які окупанти використовували на Донбасі, для захисту стадіонів під час проведення чемпіона світу з футболу.

Про це повідомляє міжнародне розвідувальне співтовариство «InformNapalm».

Згідно з директивою, підписаною начальником Генерального штабу ЗС РФ генералом Валерієм Герасимовим, вже сформувало спеціальні мобільні групи, в які увійдуть комплекси радіоелектронної боротьби СБ-636АМ2 «Світло-КУ» і Р-330Ж «Мешканець». Головна їх завдання — захист стадіонів від безпілотних літальних апаратів під час чемпіонату світу.

За даними «InformNapalm», ці ж комплекси окупанти неодноразово використовували у ході війни на Донбасі.

При цьому, пише видання, саме Герасимову приписують розробку доктрини «гібридної війни».