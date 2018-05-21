Фінансова компанія “ПФБ Кредит”, яка раніше була “Промислово – фінансовим банком” припиняє існування як юридична особа.

Відповідна інформація внесена до єдиного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців. За даними реєстру, фінкомпанія з 26 квітня знаходиться в стані припинення.

Нагадаємо, 15 серпня 2017 року “Промфінбанк” оголосив про те, що він готовий піти з банківського ринку без ліквідації юрособи. 3 жовтня Нацбанк погоджував “Промфинбанку” план припинення банківської діяльності без припинення юрособи, а 26 грудня відкликав банківську ліцензію. Після цього “Промфінбанк” реорганізувався у фінкомпаній “ПФБ Кредит”.