З понеділка, 14 травня по п’ятницю 18 травня, роздрібні ціни на бензин А-76/80, А-92 і А-95 підвищилися на 0,04-0,62% до 25,70-29,18 гривень за літр.

За даними консалтингової компанії UPECO, середні роздрібні ціни на бензин А-76/80 підвищилися на 0,04% з 25,69 до 25,70 гривень за літр.

Роздрібні ціни на бензин А-92 підвищилися на 0,57% з 28,05 до 28,21 гривень за літр. Роздрібні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,62% з 29,00 до 29,18 гривень за літр.

З початку 2018 року роздрібні ціни на бензин А-76/80 підвищилися на 1,74% з 25,26 гривень/літр, на А-92 – зросли на 3,30% з 27,31 гривень/літр, на А-95 підвищилися на 3,88% з 28,09 гривень/літр.

Роздрібні ціни на бензин 14-18 травня, гривень/літр: