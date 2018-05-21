Одностатеві стосунки — це підробка. Білорусь спирається на фундамент традиційних інститутів сім’ї та шлюбу. Так у МВС прокоментували дії посольства Великобританії, яка 17 травня, у Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією і бифобией, вивісило ЛГБТ-прапор.

У МВС заявляють, що шкодують про те, що 17 травня над посольством Великобританії був вивішений ЛГБТ-прапор.

«Ініціативу іноземної держави створити проблеми там, де їх не існує, вдалою назвати не можна», — відзначили в міністерстві, коментуючи висловлювання посла Британії Фіони Гібб, яка пояснила цей крок бажанням звернути «увагу громадськості на ЛГБТ-людей та дискримінацію, з якою вони стикаються».

У МВС заявляють, що 17 травня — Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією і бифобией — ніколи не було в Білорусі пам’ятним і значущим днем.

«Причина очевидна — переважна більшість білорусів дотримується традиційних сімейних цінностей, у тому числі християнських. А заяви подібного роду виклик цим цінностям», — вважають в силовому відомстві.

Там зазначають, що білоруська держава оберігає союз чоловіка і жінки «як єдиний природний спосіб продовження роду» і «ставить його під особливий захист, наділяючи виключними правами, в тому числі в політичному та правовому аспектах».

— Як не крути, але одностатеві стосунки — це підробка. А суть підробки завжди однакова — знецінення істини. ЛГБТ-співтовариство, і вся ця боротьба за «свої права», і сам день спільноти — всього лише підробка! — заявляє МВС.

Там наголошують, що «при цьому ми в рівній мірі відкриті для всього корисного, потрібного, прогресивного: для всього того, що покращить життя білоруса і буде сприяти розвитку суспільства в цілому».

— Ми — за справжнє, вони не пройдуть! — резюмують в силовому відомстві.