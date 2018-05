ДОНЕЦЬК, 21 травня — . Слідчі органи самопроголошеної Донецької народної республіки зафіксували застосування українськими силовиками в Донбасі боєприпасів з шрапнеллю, через якого загинула мирна мешканка, повідомили в понеділок журналістам в оперативному командуванні ДНР. CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the магсһИнформация про танковому настанні ВСУ в ДНР не підтвердилася

Раніше влада підконтрольної ДНР Горлівки заявили, що в результаті обстрілу з боку українських силовиків в суботу загинули двоє мирних жителів — чоловік і жінка.

“Слідчими органами республіки і громадськими діячами зафіксований факт того, що мирна мешканка загинула 19 травня від застосування ЗСУ забороненої міжнародними конвенціями боєприпасу з шрапнеллю. З загиблої були вилучені такі ж вражаючі елементи, які були знайдені в Горлівці після обстрілу ЗСУ”, — сказав представник командування ДНР.