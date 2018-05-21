ЛУГАНСЬК, 21 травня — . Вогонь по патрулю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під Луганськом відкрили українські силовики, щоб приховати заборонену мінськими домовленостями озброєння, розташоване біля лінії зіткнення в Донбасі, заявив у понеділок офіційний представник Народної міліції самопроголошеної ЛНР Андрій Марочко. СтрингерОтчет СММ ОБСЄ підтвердив обстріл з боку ВСУ в Троїцькому, заявили в ЛНР

Напередодні Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила про вибух поряд з патрулями місії в районі населеного пункту Золоте.

“Командування ЗСУ продовжує стягувати до лінії бойового зіткнення заборонену мінськими домовленостями озброєння і всіляко приховувати це від співробітників СММ ОБСЄ”, — сказав Марочко журналістам.

За його словами, інцидент стався в неділю, коли спостерігачі ОБСЄ під’їхали до блокпосту на ділянці відведення сил в районі Золотого.

“Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади ЗСУ з метою приховування забороненого озброєння, що знаходиться в зазначеному районі, зробили постріл з гранатомета”, — заявив Марочко.

У 2016 році контактна група по врегулюванню ситуації на Україні підписала в Мінську рамкове рішення про розведення сил і засобів сторін конфлікту в Донбасі. Вже відбулося розведення сил в районі населених пунктів Золоте і Петровське. Відвід сил у Станиці Луганській неодноразово зривався.

Мінські угоди