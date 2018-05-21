ДОНЕЦЬК, 21 травня — . Одна людина загинула, одна отримала поранення на території самопроголошеної Донецької народної республіки в результаті бойових дій за минулу добу, заявив у понеділок заступник командувача оперативного командування ДНР Едуард Басурин.

“В результаті обстрілу поранення отримав один військовослужбовець”, — сказав він журналістам.

За його словами, ще один ополченець загинув при відбитті атаки українських силовиків на позиції ДНР.

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / В ДНР заявили, що зафіксували застосування ЗСУ боєприпасів з шрапнеллю”При відображенні спроби наступу українських силовиків в районі населеного пункту Гольмовский ворогові було завдано відчутної шкоди — п’ятеро убитими і четверо пораненими, з нашої сторони загинув один військовослужбовець”, — заявив Басурин.

Раніше в оперативному командуванні ДНР заявили, що українські силовики зробили спробу наступу в районі Горлівки — один ополченець убитий, троє взяті в полон, втрати силовиків склали п’ять осіб.

Підконтрольна ДНР Горлівка розташована біля лінії зіткнення, в 40 кілометрах на північ від Донецька, і регулярно піддається обстрілу. В місті проживають близько 250 тисяч осіб. У Горлівці розташовані машинобудівний завод і хімзавод “Стирол”, який зупинив роботу з початком бойових дій в Донбасі.

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