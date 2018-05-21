ДОНЕЦЬК, 21 травня — . Оперативне командування самопроголошеної Донецької народної республіки повністю контролює ситуацію на лінії зіткненні, заявив журналістам заступник командувача оперативного командування ДНР Едуард Басурин.

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / В ДНР розповіли про втрати силовиків в ході атаки на ГорловкуРанее в оперативному командуванні ДНР заявляли про загострення ситуації в районі міста Горлівка та про обстріл з боку силовиків самого міста. Пізніше виконуючий обов’язки голови адміністрації міста Горлівки Іван Приходько заявив про 11 постраждалих в результаті обстрілу міста. Пізніше Басурин повідомив про нову атаку на Горлівку.

“Обстановка на лінії зіткнення повністю під нашим контролем, ми готові до будь-якого варіанту розвитку ситуації — ред.). Для ворога приготовлено багато неприємних сюрпризів”, — заявив Басурин.

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