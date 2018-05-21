БРЮССЕЛЬ, 21 травня – , Олександр Шишло. Церковний дзвін вагою понад 700 кілограмів викрадений у населеному пункті Лоб в бельгійській Валлонії.

© Depositphotos / jkraft5Обезьяны в зоопарку Веллінгтона відбилися від тих, що прийшли за ними воровКак повідомила телерадіокомпанія RTL, дзвін зник з приміщення комунального складу, куди він був доставлений після пожежі в церкві Святої Женев’єви в травні 2016 року, на дзвіниці який він був встановлений.

У міській поліції повідомили, що за фактом крадіжки, яка була ретельно спланована, проводиться розслідування, і дзвін, ймовірно, викрали “мисливці” за кольоровими металами.