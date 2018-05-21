Аварійну посадку в аеропорту російського Волгограда здійснив літак, який летів з Анталії до Челябінська.

Про це повідомляє прес-служба Південної транспортної прокуратури Росії.

«Волгоградської транспортною прокуратурою організовано перевірку додержання законодавства про безпеку польотів за фактом скоєння аварійної посадки літака Airbus 321, що виконує рейс номер 877 авіакомпанії Onur Air повідомленням Анталія — Челябінськ», — сказано в повідомленні.

Крім того, прес-секретар волгоградського аеропорту Діана Бакуліна заявила, що причиною посадки літака стала розгерметизація салону.

«Літак Airbus A321 компанії Onur Air, що летів з Анталії до Челябінська, у неділю о 22:40 мск здійснив екстрену посадку в аеропорту Волгограда через розгерметизацію салону. При посадці ніхто з більш ніж 200 пасажирів не постраждав», — сказала вона.

Пізніше в соціальних мережах були опубліковані відео того, що відбувалося всередині літака при розгерметизації.